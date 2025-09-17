Россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки

Доцент Ермилова: Размер финансовой подушки зависит от стабильности дохода

Оптимальной считается та финансовая подушка, которая позволит покрыть текущие расходы на срок от трех месяцев до года. Таким образом человек сможет справиться с различными нештатными ситуациями, например, с болезнью. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

Она пояснила, что молодым специалистам без иждивенцев хватит трехмесячной суммы. Большей части семей хватит полугодовой. А тем, кто имеет нестабильный доход и при этом много иждивенцев, следует накопить сумму, покрывающую потребности на год.

«Я рекомендую довести сумму до годовых расходов. Это поможет поддерживать привычную жизнь человека, пока он не вернется в комфортные условия заработка», — сказала эксперт.

Она также дала советы по накоплению «заначки» — по ее словам, в этом поможет упорядочивание бюджета, сокращение необязательных трат и регулярное откладывание определенной суммы. Также можно найти дополнительные источники дохода.

Ранее стало известно, что четверо из десяти россиян считают комфортным размер пенсии в 80-120 тысяч рублей.