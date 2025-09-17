Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 17 сентября 2025Путешествия

Россиянам запретили купаться на любимом курорте богачей из-за нашествия акул

Россияне обнаружили множество акул у берегов Мальдив
Елизавета Гринберг (редактор)

Россиянам запретили купаться на любимом курорте богачей из-за нашествия акул, которое попало на видео. Его опубликовало издание Life.

На кадрах, снятых возле любимого курорта богачей видно, как большие морские хищники подплывают вплотную к берегу. Уточнялось, что акул заметили у острова Куромати.

Отдыхающие на Мальдивах россияне рассказали изданию, что им запретили купаться после 18:00, однако никаких дополнительных мер местная администрация не вводила. По словам соотечественников, морские обитатели не мешают им наслаждаться поездкой.

Ранее туристы из России пожаловались на закрытие пляжей египетской Хургады из-за нашествия акул. Поплавать в море не могли постояльцы десяти отелей. Позже появились сообщения, что морских хищников обнаружили у берегов Шарм-эш-Шейха.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости