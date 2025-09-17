Россияне обнаружили множество акул у берегов Мальдив

Россиянам запретили купаться на любимом курорте богачей из-за нашествия акул, которое попало на видео. Его опубликовало издание Life.

На кадрах, снятых возле любимого курорта богачей видно, как большие морские хищники подплывают вплотную к берегу. Уточнялось, что акул заметили у острова Куромати.

Отдыхающие на Мальдивах россияне рассказали изданию, что им запретили купаться после 18:00, однако никаких дополнительных мер местная администрация не вводила. По словам соотечественников, морские обитатели не мешают им наслаждаться поездкой.

Ранее туристы из России пожаловались на закрытие пляжей египетской Хургады из-за нашествия акул. Поплавать в море не могли постояльцы десяти отелей. Позже появились сообщения, что морских хищников обнаружили у берегов Шарм-эш-Шейха.