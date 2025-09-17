Путешествия
17 сентября 2025

Россияне стали свидетелями нашествия акул в Шарм-эш-Шейхе

Shot: Россияне заметили акул возле пляжей в Шарм-эш-Шейхе
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россияне стали свидетелями нашествия акул еще на один курорт арабской страны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что морских хищников заметили возле берегов Шарм-эш-Шейха в Египте, всего в 100 метрах от места, где они были обнаружены ранее. Утром 17 сентября российские туристы сообщили, что акула плавала всего в пяти метрах от берега при отеле Safir Sharm Waterfalls Resort. Местные спасатели, заметив приближающуюся опасность, попросили всех отдыхающих выйти из воды.

Ранее российские туристы пожаловались на закрытие пляжей Египта из-за нашествия акул. Поплавать в море не могут постояльцы десяти отелей.

