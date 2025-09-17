Наука и техника
02:28, 17 сентября 2025Наука и техника

Россияне сохранили веру в тайное чипирование

ВЦИОМ: Доля верящих в тайное чипирование россиян сократилась до 29% за пять лет
Марина Совина
Фото: Pixabay

Доля россиян, верящих в возможность тайного чипирования, уменьшилась с 2020 года на 12 процентных пунктов, при этом две трети (66 процентов) респондентов уверены, что это невозможно. Это следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса за 2020 год, 41 процент респондентов считали тайное чипирование возможным, а 54 процента придерживались противоположного мнения. В 2025 году 66 процентов россиян заявили о невозможности чипирования, и большую часть из них составили зумеры (родившиеся после 2001 года) — 81 процент.

Большинство (85 процентов) опрошенных осведомлены или слышали о чипировании. Среди них доля тех, кто верит в тайное чипирование, уменьшилась за пять лет до 29 процентов. Чаще всего в тайное чипирование верят люди в возрасте от 44 до 57 лет — 35 процентов.

Согласно опросу, опубликованному на сайте ВЦИОМ, россияне считают главными рисками чипирования контроль за человеком (36 процентов) и пагубное влияние на здоровье (19 процентов).

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство россиян (76 процентов) разделяют убеждение, что в ближайшие 10 лет в дополнение к уже известным «умным» очкам, часам и кольцам появятся устройства, новые и по форм-фактору, и по функционалу.

ЖЗЛ
