Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

В Петербурге мужчина признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, задержанный по делу 61-летний звукорежиссер сознался в содеянном и написал явку с повинной. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Летом следователям сообщили, что в ноябре 2024 года неизвестный мужчина трогал за интимные места 14-летнюю девочку в здании пансиона.

Пансион является экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Подобных учебных заведений больше в России нет.

