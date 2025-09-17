Силовые структуры
Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

В Петербурге мужчина признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге мужчина признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, задержанный по делу 61-летний звукорежиссер сознался в содеянном и написал явку с повинной. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Летом следователям сообщили, что в ноябре 2024 года неизвестный мужчина трогал за интимные места 14-летнюю девочку в здании пансиона.

Пансион является экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Подобных учебных заведений больше в России нет.

Ранее сообщалось, что в экспериментальном пансионе Минобороны России произошел сексуальный скандал.

