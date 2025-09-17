Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 17 сентября 2025Силовые структуры

В экспериментальном пансионе Минобороны России произошел сексуальный скандал

В Петербурге следователи возбудили дело о разврате в пансионе воспитанниц МО РФ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях в экспериментальном пансионе воспитанниц Минобороны России. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, задержан 61-летний звукорежиссер, который уже написал явку с повинной. Ему избрана мера в виде обязательства о явке.

Летом следователям сообщили, что в ноябре 2024 года неизвестный мужчина потрогал за интимные места 14-летнюю девочку в здании пансиона.

Пансион является экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Подобных учебных заведений больше в России нет.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 41-летнего охранника за интимную связь с 15-летним школьником-мигрантом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости