В экспериментальном пансионе Минобороны России произошел сексуальный скандал

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях в экспериментальном пансионе воспитанниц Минобороны России. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, задержан 61-летний звукорежиссер, который уже написал явку с повинной. Ему избрана мера в виде обязательства о явке.
Летом следователям сообщили, что в ноябре 2024 года неизвестный мужчина потрогал за интимные места 14-летнюю девочку в здании пансиона.
Пансион является экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Подобных учебных заведений больше в России нет.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 41-летнего охранника за интимную связь с 15-летним школьником-мигрантом.