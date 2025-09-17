В экспериментальном пансионе Минобороны России произошел сексуальный скандал

В Петербурге следователи возбудили дело о разврате в пансионе воспитанниц МО РФ

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях в экспериментальном пансионе воспитанниц Минобороны России. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, задержан 61-летний звукорежиссер, который уже написал явку с повинной. Ему избрана мера в виде обязательства о явке.

Летом следователям сообщили, что в ноябре 2024 года неизвестный мужчина потрогал за интимные места 14-летнюю девочку в здании пансиона.

Пансион является экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Подобных учебных заведений больше в России нет.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 41-летнего охранника за интимную связь с 15-летним школьником-мигрантом.