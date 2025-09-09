Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:40, 9 сентября 2025Силовые структуры

Охранника задержали за мужеложство со школьником в российском регионе

В Петербурге охранника задержали за мужеложство со школьником
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего охранника за интимную связь с 15-летним школьником-мигрантом. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, которую приводит издание, отношения между мужчиной и мальчиком начались в январе и длились полгода. Местом для встреч пара выбрала дом охранника на Октябрьской набережной. Возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Решается вопрос о мере пресечения для охранника.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе осудили на 14 лет мужчину, надругавшегося над семилетней девочкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Революция в кармане. Как HUAWEI Pura 80 открывает новую эру смартфонов?

    Предсказан самый популярный смартфон Apple

    Компания экс-главы «Яндекса» Воложа резко подорожала после сделки с Microsoft

    На производстве колбасы обнаружили сальмонеллу

    Володин заявил об уставшей от позора Макрона Франции

    Полиция начала поиски пропавшей на российском курорте девушки

    Суд Москвы отреагировал на просьбу Азербайджана об аресте мужчины

    Россиянин зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына

    В российском регионе самолет разбился при проведении сельхозработ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости