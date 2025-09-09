Охранника задержали за мужеложство со школьником в российском регионе

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего охранника за интимную связь с 15-летним школьником-мигрантом. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, которую приводит издание, отношения между мужчиной и мальчиком начались в январе и длились полгода. Местом для встреч пара выбрала дом охранника на Октябрьской набережной. Возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Решается вопрос о мере пресечения для охранника.

