Россиянин расправился с женой-полицейским и отправился на СВО

В Нижегородской области убивший жену-полицейского мужчина ушел на СВО. Об этом сообщает NN.ru.

По данным портала, осенью 2024 года Андрей Молодченков напал с ножом на жену возле ее дома. В тот момент они находились в процессе развода, так как спустя 27 лет брака муж ушел к другой женщине.

По данным следствия, он готовил преступление заранее и 25 октября дождался супругу около дома и напал на нее, когда она села в машину. Пострадавшая работала в полиции. Мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью. Затем он вывез тело на берег реки Оки и закопал.

Молодченкова задержали, и он показал место с телом. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас производство по делу приостановили, так как обвиняемый заключил контракт с министерством обороны и ушел на СВО.

