08:47, 17 сентября 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по заводу систем наведения для ракет ВСУ

ВС России нанесли удар по заводу систем наведения для ракет «Оризон» ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по району завода «Оризон» в городе Смела Черкасской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, завод специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для дронов и систем наведения для ракет. Лебедев добавил, что после ночных прилетов в городе пропал свет, а рабочим завода «Оризон» и соседнего завода металлоизделий дали выходной до особого распоряжения.

Ранее российские десантники уничтожили пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) новейшим беспилотником «Молния». Пункт дислокации находился в Константиновке Донецкой народной республики.

