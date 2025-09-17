ВС России нанесли удар по заводу систем наведения для ракет «Оризон» ВСУ

Российские войска нанесли серию ударов по району завода «Оризон» в городе Смела Черкасской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, завод специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для дронов и систем наведения для ракет. Лебедев добавил, что после ночных прилетов в городе пропал свет, а рабочим завода «Оризон» и соседнего завода металлоизделий дали выходной до особого распоряжения.

Ранее российские десантники уничтожили пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) новейшим беспилотником «Молния». Пункт дислокации находился в Константиновке Донецкой народной республики.