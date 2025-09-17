Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 17 сентября 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим дроном «Молния»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Десантники Вооруженных сил России уничтожили пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) новейшим беспилотником «Молния». Об этом рассказал оператор дрона с позывным Косарь, передает РИА Новости.

«Работали по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Контстантиновки в Червоном, там они пытались накапливать силы. Уничтожили его "Молнией"», — рассказал десантник.

Ранее Минобороны России заявило об ударе по замаскированному пункту дислокации ВСУ расчетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Скопление техники, вооружения и боеприпасов удалось выявить российской разведке.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники, в последние несколько дней активно контратаковали на сватовско-кременском участке. По его словам, российские войска усилили число ударов по тылам ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости