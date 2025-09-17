Российские десантники уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим дроном «Молния»

Десантники Вооруженных сил России уничтожили пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) новейшим беспилотником «Молния». Об этом рассказал оператор дрона с позывным Косарь, передает РИА Новости.

«Работали по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Контстантиновки в Червоном, там они пытались накапливать силы. Уничтожили его "Молнией"», — рассказал десантник.

Ранее Минобороны России заявило об ударе по замаскированному пункту дислокации ВСУ расчетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Скопление техники, вооружения и боеприпасов удалось выявить российской разведке.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники, в последние несколько дней активно контратаковали на сватовско-кременском участке. По его словам, российские войска усилили число ударов по тылам ВСУ.