Военный эксперт рассказал об атаках ВСУ и наемников на границе ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники, в последние несколько дней активно контратаковали на сватовско-кременском участке зоны специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Как указал специалист, украинские военные нанесли два сосредоточенных удара в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки на границе Донецкой народной республики (ДНР). «В контратаках на наши позиции, по данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наемники», — подчеркнул он.

По его словам, российские войска усилили число ударов по тылам ВСУ.

Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины, сбежали с фронта после увиденных пыток российских солдат.