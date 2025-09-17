Силовые структуры
11:25, 17 сентября 2025Силовые структуры

Российский строитель вместо ремонта захватил хозяйку квартиры и подверг ее пыткам

В Подольске задержали мужчину, пытавшего женщину утюгом ради денег
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Московской области 54-летнему мужчине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы жительницы города Подольск и разбое. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 24 августа мужчина пришел в гости к знакомой, которой ранее обещал сделать ремонт. Вместо стройки он сразу потребовал у хозяйки денег, но получил отказ. Тогда он преградил ей выход из квартиры и подверг пыткам. Сначала избивал потерпевшую трубой, а после прижег бедро утюгом-парогенератором. Истошные крики женщины привлекли внимание соседей, которые вызвали полицию.

Разбойник понял, что привлек слишком много внимания, забрал шкатулку с драгоценностями и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали прибывшие полицейские. По ходатайству следствия, обвиняемый заключен в СИЗО. Установлено, что мужчина был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее в Москве задержали жестоко пытавшего инвалида утюгом и ножом россиянина.

