15:36, 17 сентября 2025

Российский военнослужащий с помощью дрона спас мужчину от сотрудников военкомата Украины

Боец ВС России с помощью дрона спас мужчину от сотрудников ТЦК
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: РИА Новости

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов спас мужчину от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV», — рассказал источник.

Благодаря этому мужчина смог скрыться. Ситуация произошла в Херсоне, собеседник агентства подчеркнул, что случаи насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК участились за последний месяц.

Ранее на Украине объяснили страх граждан выходить на митинги. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, — боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука — рассказал, что украинцы боятся выходить на митинги из-за ТЦК.

