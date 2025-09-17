Российский оператор беспилотных летательных аппаратов спас мужчину от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
«Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV», — рассказал источник.
Благодаря этому мужчина смог скрыться. Ситуация произошла в Херсоне, собеседник агентства подчеркнул, что случаи насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК участились за последний месяц.
Ранее на Украине объяснили страх граждан выходить на митинги. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, — боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука — рассказал, что украинцы боятся выходить на митинги из-за ТЦК.