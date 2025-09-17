Российский военнослужащий с помощью дрона спас мужчину от сотрудников военкомата Украины

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов спас мужчину от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV», — рассказал источник.

Благодаря этому мужчина смог скрыться. Ситуация произошла в Херсоне, собеседник агентства подчеркнул, что случаи насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК участились за последний месяц.

