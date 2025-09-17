Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:25, 17 сентября 2025Забота о себе

Секс-работницы рассказали о самых психологически тяжелых клиентах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Секс-работницы рассказали о случаях на работе, которые оказались для них самыми тяжелыми психологически. Своим опытом женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из девушек вспомнила, как приехала домой к полностью парализованному мужчине, который дышал через трахеостому.

Он не мог говорить, но обладал сохранным интеллектом. Помню, он потом написал мне по электронной почте, что очень благодарен за то, что я прикасалась к нему как к человеку, а не как к куску плоти. Все относятся к нему как к ребенку, потому что он нуждается в полной заботе. Ничего не может сделать сам, он пленник своего изуродованного тела. Если бы не инициатива медсестры, он никогда бы не смог получить сексуальную отдушину

smokeandshadowsпользовательница Reddit

Другая рассказала, как встретилась в отеле с экстремально толстым мужчиной, чей вес приближался к 300 килограммам. Ему недавно сделали операцию, поэтому гостиницу он выбрал недалеко от больницы, чтобы в экстренном случае вовремя получить помощь.

Операция заключалась в ампутации ноги по колено. Он утверждал, что это произошло из-за несчастного случая на производстве. Я не поверила, думаю, что это было из-за диабета. По полу было разлито два литра газировки. Повсюду пакеты со сладостями. Хуже всего было то, что он был безумно массивным. Я высокая, но я едва смогла взобраться на него и оседлать. Ноги так неудобно расставились на нем. Я благодарна, что он быстро достиг оргазма

LauraLovexxxgodesпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Третьей запомнился случай с мужчиной, у которого был диагностирован синдром дефицита внимания.

Он совсем не хотел прикасаться ко мне, ему нужно было просто поговорить. Я целый час только и делала, что пыталась заставить его отложить телефон, а он сидел с зарядным устройством в руке и постоянно отвлекался

themonicastoneпользовательница Reddit

Ранее пользователи сети рассказали об особенностях первого секса, удививших их. Один мужчина вспомнил, что в свой первый раз купил ультратонкие презервативы, потому что друзья сказали, что обычные не дают нужных ощущений.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Доктор Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

    Одна страна договорилась с США о многомиллиардных инвестициях в свои технологии

    Зеленский высказался о прекращении огня

    В России к мечети подкинули свиную голову и подожгли здание

    В России предложили продлить ежегодный оплачиваемый отпуск

    Российские войска взяли под полный контроль участок границы ЛНР

    Порнозвезда ушла из секс-индустрии и обратилась к религии

    Жена показала на видео преображение своего мужа и удивила зрителей

    Секс-работницы рассказали о самых психологически тяжелых клиентах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости