Секс-работницы рассказали о самых психологически тяжелых клиентах

Секс-работницы рассказали о случаях на работе, которые оказались для них самыми тяжелыми психологически. Своим опытом женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из девушек вспомнила, как приехала домой к полностью парализованному мужчине, который дышал через трахеостому.

Он не мог говорить, но обладал сохранным интеллектом. Помню, он потом написал мне по электронной почте, что очень благодарен за то, что я прикасалась к нему как к человеку, а не как к куску плоти. Все относятся к нему как к ребенку, потому что он нуждается в полной заботе. Ничего не может сделать сам, он пленник своего изуродованного тела. Если бы не инициатива медсестры, он никогда бы не смог получить сексуальную отдушину smokeandshadows пользовательница Reddit

Другая рассказала, как встретилась в отеле с экстремально толстым мужчиной, чей вес приближался к 300 килограммам. Ему недавно сделали операцию, поэтому гостиницу он выбрал недалеко от больницы, чтобы в экстренном случае вовремя получить помощь.

Операция заключалась в ампутации ноги по колено. Он утверждал, что это произошло из-за несчастного случая на производстве. Я не поверила, думаю, что это было из-за диабета. По полу было разлито два литра газировки. Повсюду пакеты со сладостями. Хуже всего было то, что он был безумно массивным. Я высокая, но я едва смогла взобраться на него и оседлать. Ноги так неудобно расставились на нем. Я благодарна, что он быстро достиг оргазма LauraLovexxxgodes пользовательница Reddit

Третьей запомнился случай с мужчиной, у которого был диагностирован синдром дефицита внимания.

Он совсем не хотел прикасаться ко мне, ему нужно было просто поговорить. Я целый час только и делала, что пыталась заставить его отложить телефон, а он сидел с зарядным устройством в руке и постоянно отвлекался themonicastone пользовательница Reddit

