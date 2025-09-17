Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:05, 17 сентября 2025Забота о себе

Сексолог раскрыл способ укрепить иммунитет с помощью мастурбации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Крис Марчелло заявил, что мастурбация является не только приятным, но и полезным для здоровья занятием. Неожиданные преимущества самоудовлетворения он раскрыл в разговоре с изданием Terra.

«Доказано, что мастурбация — это отличный способ улучшить сон и даже облегчить менструальные боли, поскольку вещества, выделяющиеся во время оргазма, обладают обезболивающим эффектом», — пояснил Марчелло. Кроме того, по его словам, таким способом можно укрепить иммунитет.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Также, как утверждает специалист, самоудовлетворение в одиночку улучшает отношения с собственным телом. Если же взаимная мастурбация практикуется в паре, то она улучшает интимную жизнь. К тому же оргазм стимулирует выработку гормонов, приводящих к ощущению благополучия, заключил Марчелло.

Ранее сексолог Ана Паула Насименто объяснила женщинам, почему они не достигают оргазма. По ее словам, одной из главных причин является отсутствие диалога в паре.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

    Колени Олега Газманова произвели фурор в интернете. В чем их секрет и реально ли сохранить суставы в таком же хорошем состоянии?

    Зеленский сообщил о новых поставках военной помощи США

    Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США

    Дакота и Эль Фаннинг снялись в микрошортах для журнала

    Евросоюз приостановит финансовую поддержку Израиля

    Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

    Сексолог раскрыл способ укрепить иммунитет с помощью мастурбации

    От нефтяной компании в России потребовали снизить цены на топливо

    Лукашенко посмеялся над шуткой про оппозиционеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости