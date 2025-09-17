В России допустили индексацию выплаты на третьего ребенка

Российский сенатор Косихина допустила индексацию выплаты на третьего ребенка

Индексация выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка может быть включена в проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, допустила сенатор Наталия Косихина. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России. «Убеждена, что в главном финансовом документе страны потенциально будут заложены средства на индексацию данной выплаты с учетом уровня инфляции и текущей экономической ситуации», — подчеркнула она. Как уточнила сенатор, вопрос требует пристального внимания.

В России многодетные семьи с тремя или более детьми могут получить специальную выплату. С ее помощью можно погасить ипотечный кредит или проценты по нему. Выплата составляет до 450 тысяч рублей, но потратить ее ни на какие другие нужды нельзя.

Ранее стало известно, что выплаты на ипотеку для многодетных семей могут вырасти до 900 тысяч рублей.