Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:32, 17 сентября 2025Россия

В России допустили индексацию выплаты на третьего ребенка

Российский сенатор Косихина допустила индексацию выплаты на третьего ребенка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Индексация выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка может быть включена в проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, допустила сенатор Наталия Косихина. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России. «Убеждена, что в главном финансовом документе страны потенциально будут заложены средства на индексацию данной выплаты с учетом уровня инфляции и текущей экономической ситуации», — подчеркнула она. Как уточнила сенатор, вопрос требует пристального внимания.

В России многодетные семьи с тремя или более детьми могут получить специальную выплату. С ее помощью можно погасить ипотечный кредит или проценты по нему. Выплата составляет до 450 тысяч рублей, но потратить ее ни на какие другие нужды нельзя.

Ранее стало известно, что выплаты на ипотеку для многодетных семей могут вырасти до 900 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У вашей страны серьезные проблемы». Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Киеву и вновь пообещал остановить конфликт

    Генерал связал учения НАТО с желанием спровоцировать Россию

    На Западе указали на угрозу для жизни Зеленского

    В России допустили индексацию выплаты на третьего ребенка

    Россияне сохранили веру в тайное чипирование

    Разработан способ восстановления мозга после инсульта

    Опубликовано видео загадочного метеорита с щупальцами

    Названа самая массовая угроза для пользователей Android в России

    Мужчин предупредили о бесполезном способе лечения импотенции

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости