Шансы на успех очередной попытки импичмента фон дер Ляйен оценили

Политолог Камкин: Европарламент вряд ли соберет голоса на отставку фон дер Ляйен

Вторая попытка импичмента главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вряд ли увенчается успехом, но это свидетельство глубокого недовольства ее политикой, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я так думаю, что пока голоса на вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен вряд ли соберут, но вторая попытка импичмента — это уже тревожный сигнал для главы Еврокомиссии и свидетельство глубокого недовольства широких слоев общества действиями Урсулы фон дер Ляйен, которая фактически узурпировала власть. Это еще свидетельство глубокого кризиса политических элит в Евросоюзе, глубокого раскола общества», — сказал Камкин.

Он добавил, что новая попытка импичмента главы Еврокомиссии говорит о том, что политические структуры Европы не отвечают вызовам времени.

«Рискну предположить, что с нынешним раскладом сил в Европарламенте она может дотянуть до конца своего срока, но ее популярность и Европейской народной партии, к которой она относится, неизбежно падает, и следующие выборы в Европарламент могут дать совсем иной расклад сил», — подытожил политолог.

Как сообщает журнал Politico, Европейский парламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Против главы ЕК выступили сразу две полярные силы: правые популисты из фракции «Патриоты за Европу» и «Левые». Отмечается, что это событие стало беспрецедентным в истории ЕС.

Как напоминают авторы материала на портале Euractiv, для ее отставки необходимо, чтобы за это проголосовал 361 депутат, однако когда в начале июля произошла первая попытка смещения фон дер Ляйен, вотум недоверия поддержали только 170 членов Европарламента.

