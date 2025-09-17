Мир
18:24, 17 сентября 2025МирЭксклюзив

Шансы на успех очередной попытки импичмента фон дер Ляйен оценили

Политолог Камкин: Европарламент вряд ли соберет голоса на отставку фон дер Ляйен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вторая попытка импичмента главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вряд ли увенчается успехом, но это свидетельство глубокого недовольства ее политикой, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я так думаю, что пока голоса на вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен вряд ли соберут, но вторая попытка импичмента — это уже тревожный сигнал для главы Еврокомиссии и свидетельство глубокого недовольства широких слоев общества действиями Урсулы фон дер Ляйен, которая фактически узурпировала власть. Это еще свидетельство глубокого кризиса политических элит в Евросоюзе, глубокого раскола общества», — сказал Камкин.

Он добавил, что новая попытка импичмента главы Еврокомиссии говорит о том, что политические структуры Европы не отвечают вызовам времени.

«Рискну предположить, что с нынешним раскладом сил в Европарламенте она может дотянуть до конца своего срока, но ее популярность и Европейской народной партии, к которой она относится, неизбежно падает, и следующие выборы в Европарламент могут дать совсем иной расклад сил», — подытожил политолог.

Как сообщает журнал Politico, Европейский парламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Против главы ЕК выступили сразу две полярные силы: правые популисты из фракции «Патриоты за Европу» и «Левые». Отмечается, что это событие стало беспрецедентным в истории ЕС.

Как напоминают авторы материала на портале Euractiv, для ее отставки необходимо, чтобы за это проголосовал 361 депутат, однако когда в начале июля произошла первая попытка смещения фон дер Ляйен, вотум недоверия поддержали только 170 членов Европарламента.

