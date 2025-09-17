Скоро у России обязательно появится аналог Starlink

Баканов: Скоро у России появится аналог американской системы Starlink

У России появится аналог американской системы спутникового интернета Starlink, сообщил в эфире «Соловьев Live» генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Скоро у нас будет создан свой терминал Starlink. В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство», — сказал руководитель.

В августе обозреватель портала ArsTechnica Стивен Кларк заметил, что китайская сеть спутников Guowang для предоставления доступа в интернет может представлять опасность для Соединенных Штатов.

В июле Баканов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что спутники связи «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» начнут запускать с декабря.