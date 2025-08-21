Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:33, 21 августа 2025Наука и техника

В китайской сети Guowang увидели опасность для США

ArsTechnica: Китайские спутники Guowang могут представлять опасность для США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Wang Yapeng / Xinhua / ТАСС

Китайская сеть спутников Guowang может представлять опасность для Соединенных Штатов. Об этом пишет обозреватель портала ArsTechnica Стивен Кларк.

«В отличие от Starlink, сеть Guowang состоит из спутников, производимых несколькими компаниями, и они запускаются с помощью ракет разных типов. На первый взгляд, архитектура, формирующаяся на низкой околоземной орбите, больше напоминает военные спутники Starshield компании SpaceX и будущие серии спутников-ретрансляторов и спутников слежения за ракетами, разработанные Агентством космического развития», — говорится в публикации.

По оценке Кларка, другая китайская спутниковая группировка — Qianfan — является более близким аналогом Starlink, чем Guowang.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Автор отмечает, что с ноября прошлого года на околоземную орбиту выведено 72 спутника из запланированных 12992 аппаратов Guowang, тогда как SpaceX запустила почти 200 спутников Starshield для Национального управления военно-космической разведки США.

В апреле издание SpaceNews заметило, что комплексы «Тобол» и «Калинка» являются двумя основными российскими «уничтожителями Starlink», используемой Вооруженными силами Украины в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой счетов ЖКХ

    В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

    В России высказались о месте проведения саммита с Украиной

    Появился список богатств бывшего замминистра обороны России

    Москвичка обвинила косметолога в избиении из-за просьбы оплатить лечение после процедуры

    В МИД обвинили Киев в продолжении террора

    Слухи об отказе Индии от закупок российской нефти из-за санкций США не подтвердились

    Девушка показала способ избавиться от прыщей и напугала пользователей сети

    Пятый российский регион заявил о проблемах с бензином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости