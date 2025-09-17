Из жизни
04:09, 17 сентября 2025Из жизни

Сотрудники пиццерии занялись сексом на рабочем месте и разозлили клиентов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ekkasit A Siam / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сотрудников популярной сети пиццерий уличили в том, что они занимались сексом на столе заведения среди столовых приборов. Об этом сообщает The Sun.

Скандал разразился после того, как на сайте знакомств для свингеров опубликовали видео, в котором двое сотрудников одного из ресторанов сети Pizza Express занимались сексом в пиццерии после закрытия. Мужчина и женщина предавались любовным утехам среди тарелок и столовых приборов, приготовленных для посетителей.

«Они занялись сексом прямо посреди популярного семейного ресторана, на столе, за которым на следующий день могли сидеть дети. На столах даже лежали приборы. Это ужасно негигиенично», — заявил источник The Sun.

После секса на столе любовники переместились в туалет, а затем в помещения для персонала. В описании ролика они заявили, что ищут партнершу в свой дуэт. В Pizza Express подтвердили инцидент и начали расследование. В каком именно ресторане сети был снят ролик, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшая королева красоты набросилась на пенсионера, праздновавшего 40-ю годовщину свадьбы, и попыталась изнасиловать. Дебоширка забралась мужчине на колени и начала домогаться его на глазах у жены.

    Все новости