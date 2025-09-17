РИА Новости: Украинский блогер Золкин шесть лет служил в СБУ

Украинский блогер Владимир Золкин на протяжении шести лет служил в Службе безопасности Украины (СБУ), однако сейчас почти все данные об этом подчистили, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович 08.09.1981 года рождения, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным», — говорится в материале.

Отмечается, что на это указывают бывшие коллеги Золкина, которые в 2014 году поддержали Донецкую народную республику, а также телефонный справочник отдела контрразведки СБУ за 2008 год. Сейчас Золкин позиционирует себя как журналист и общественный деятель.

В начале сентября бывший офицер СБУ рассказал, что в 2015 году Порошенко отдал приказ начать теракты в России.