Стало известно о желании обвиняемого в убийстве Кирка скрыть преступление

Прокурор Юты: Обвиняемый в убийстве Кирка Робинсон хотел скрыть преступление

Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка — Тайлер Джеймс Робинсон — изначально хотел скрыть преступление и не сообщать о нем до собственной смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Окружной прокурор штата Юта Джефф Грей зачитал переписку Робинсона с его соседом-трансгендером (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России), с которым они состояли в романтических отношениях.

«Если честно, я надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости. Сожалею, что вовлек тебя во все это», — написал обвиняемый.

После полученного ранения в шею Чарли Кирка доставили в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.