Из жизни
15:10, 17 сентября 2025Из жизни

Студенты поймали медведя и сняли с него шкуру в общежитии

Юлия Юткина
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

В США учащиеся Корнелльского университета освежевали медведя в студенческом общежитии. Об этом сообщает NBC News.

Два студента, имена которых не раскрываются, отправились на охоту за пределы округа Томпкинс, где находится их вуз. Там им удалось выследить и поймать черного медведя весом 54 килограмма.

Расправившись с хищником, студенты привезли его в общежитие. На кухне они сняли с него шкуру и разделали тушу. Это не понравилось другим студентам, и те на них пожаловались.

Следователь из Департамента охраны окружающей среды (DEC) провел расследование и заявил, что действия двух студентов были законны. У них была лицензия на охоту, и они поймали медведя, руководствуясь всеми необходимыми правилами.

Ранее сообщалось, что литовская ассоциация охотников и рыболовов отказалась охотиться на медведицу, бродящую в окрестностях Вильнюса. Они назвали ее красивой молодой особью и заявили, что в Литве осталось слишком мало бурых медведей, чтобы губить их.

