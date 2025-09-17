Наука и техника
04:30, 17 сентября 2025Наука и техника

Турель из «Ксюх» заметили на учениях «Запад»

Белорусские военные применили турель из укороченных автоматов АКС-74У на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Белорусские военные развернули турель из нескольких автоматов АКС-74У для защиты от дронов на учениях «Запад-2025». На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото можно заметить антидроновую турель в кузове грузовика. Изделие позволяет вести огонь из трех АКС-74У, известных как «Ксюха». Отмечается, что это оружие применили для защиты полевого аэродрома, на котором базировались штурмовики Су-25.

Укороченную версию АК-74 разработали для вооружения экипажей бронетехники, вертолетов и самолетов. При этом автомат с коротким стволом уступает полноразмерному АК по прицельной дальности и начальной скорости полета пули.

«"Запад-2025" продолжает удивлять. Ждем зенитку из ПМов (пистолетов Макароваприм. «Ленты ру»)», — поиронизировали в сообщении.

Ранее в сентябре стало известно, что Военно-воздушные силы Таиланда скопировали антидроновое решение, которое применяют в зоне СВО. Управление вооружений ВВС предложило использовать турели, позволяющие вести огонь из нескольких штурмовых винтовок M16.

