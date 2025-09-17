Умер двукратный чемпион Европы по боксу Агеев

Умер двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев

Умер двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

Бывшему боксеру было 84 года. Причины смерти не уточняются.

«Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в заявлении федерации.

Агеев выиграл чемпионат Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 килограмма. Он также является четырехкратным чемпионом СССР. После окончания боксерской карьеры Агеев стал тренером, среди его воспитанников чемпион мира Василий Соломин, а также неоднократные чемпионы Европы Виктор Рыбаков и Валерий Лимасов.