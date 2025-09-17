Бывший СССР
В действиях Зеленского увидели намек на предстоящие выборы

«Страна»: Действия Зеленского свидетельствуют о подготовке к выборам на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Действия офиса президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о подготовке к выборам в стране. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в правящей партии «Слуга Народа» в своем Telegram-канале.

«Многие действия Банковой действительно напоминают предвыборную логику», — сообщает неназванный собеседник.

Другой источник сообщил, что в бюджете Украины на 2026 год расходов на социальную сферу заложено больше на социальную сферу, чем на военную.

Накануне народный депутат Дмитрий Черный заявил о предстоящих выборах в Верховную Раду. Он призвал Владимира Зеленского высказаться по этому поводу.

