В Европе сочли уловкой слова Трампа о санкциях против России

WSJ: Европа считает требования Трампа по санкциям против России уловкой

В Европе считают уловкой призывы президента США Дональда Трампа присоединиться к санкциям против России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

Они полагают, что американский лидер специально выдвинул европейским странам невыполнимые требования, чтобы самому избежать введения антироссийских санкций.

Ранее Трамп заявил о готовности ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий: страны НАТО должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть. По его словам, возможные ограничения затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.