20:59, 17 сентября 2025Мир

В Германии раскрыли расходы на уход за советскими мемориалами

Краузе: Германия ежегодно выделяет €25 млн на уход за советскими мемориалами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правительство Германии каждый год выделяет 25 миллионов евро на содержание советских военных мемориалов и намерено продолжать финансирование в полном объеме. Об этом в интервью RTVI рассказал глава московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

При этом из этих трат около миллиона евро идет на такие крупнейшие мемориалы, как Трептов-парк, Панков и Тиргартен в Берлине.

По словам собеседника издания, в Германии сегодня насчитывается более четырех тысяч небольших советских мемориалов, расположенных преимущественно на кладбищах. На многих из них можно встретить указатели «военные захоронения».

«Причем часто немецкие и советские захоронения находятся рядом. Кто за ними ухаживает? Это могут быть родственники, которые живут в России, или россияне, живущие в Германии, или немцы, которые еще помнили ту войну. Но то поколение ушло, и теперь это огромная проблема. Тем не менее, за этими советскими памятниками по-прежнему ухаживают, их чтят местные жители», — отметил Краузе.

В этих захоронениях в основном покоятся советские военнопленные.

По словам Краузе, финансирование сокращать не будут, потому что федеральное правительство заинтересовано в том, чтобы это соглашение выполнялось. «Ведь если в Германии возникнут трудности, то зеркально внезапные трудности возникнут и здесь, в России. (…) На самом деле в Германии пытаются сказать, что независимо от политической ситуации мы должны чтить память павших во Второй мировой войне», — заключил глава московского бюро Народного союза Германии.

Ранее сообщалось, что российские следователи заочно привлекли к ответственности 253 иностранцев по делу об осквернении советских памятников в странах Европы.

