В Госдуме назвали способ лишить Пугачеву звания народной артистки

Драпеко: Пугачеву можно лишить звания народной артистки указом президента

Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко заявила, что лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР можно указом президента. Ее цитирует aif.ru.

«Должно быть соответствующее обращение в адрес главы государства. Захочет — лишит, не захочет — не лишит. Это звание ей сегодня вряд ли что-то дает», — заявила Драпеко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Глава ФПБК отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».