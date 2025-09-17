Культура
16:52, 17 сентября 2025Культура

В Госдуме назвали способ лишить Пугачеву звания народной артистки

Драпеко: Пугачеву можно лишить звания народной артистки указом президента
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко заявила, что лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР можно указом президента. Ее цитирует aif.ru.

«Должно быть соответствующее обращение в адрес главы государства. Захочет — лишит, не захочет — не лишит. Это звание ей сегодня вряд ли что-то дает», — заявила Драпеко.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Глава ФПБК отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».

ЖЗЛ
    Все новости