В Госдуме предложили сделать исключения в медицинской реформе

Депутаты Госдумы предложили сделать исключения в медицинской реформе

Депутаты Госдумы обсудили проект о реформе медицинского образования и предложили изменить его. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что отработку с наставником после окончания вуза планируется исключить для некоторых специальностей. В частности исключения хотят ввести для стоматологов и выпускников фармацевтических направлений.

Помимо того, изменения могут затронуть и порядок аккредитации. Уточняется, что после окончания вуза и первичной аккредитации специалист должен будет отработать три года с наставником. Таким образом, через пять лет он сможет пройти периодическую аккредитацию и подтвердить право на работу. В случае, если отработки не будет, то врачу необходимо будет заново пройти первичную аккредитацию.

26 августа стало известно, что в Минздраве России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми. Кроме того, в ведомстве предложили обязать студентов-целевиков выплачивать компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.