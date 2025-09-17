Путешествия
16:09, 17 сентября 2025Путешествия

В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд россиян

В Греции отметили высокий уровень расходов россиян на отдыхе в стране
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд в Европу для россиян. Об этом пишет местное издание Banking News.

Специалисты отметили, что туристы из России отличаются высоким уровнем расходов на отдыхе и тратят в Греции в два раза больше, чем путешественники из других стран. Так, в день россиянин в среднем расходует 1300 евро (более 127 тысяч рублей), в случае с иностранцем сумма составляет 567 евро (около 55 тысяч рублей). «Это отличие делает российских туристов ценной частью клиентуры греческой туристической индустрии. На Ионических островах по-прежнему наблюдается значительный их приток, несмотря на общее сокращение, наблюдаемое в Европе», — сказано в материале.

В Греции отмечают, что туризм является ключевым компонентом валового внутреннего продукта страны. Полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян может поставить под вопрос благосостояние целых регионов и стабильность доходов тысяч специалистов. Возможный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов, пишет издание.

Ранее Греция наряду с Италией, Испанией, Францией и Венгрией заблокировала инициативу по ограничению выдачи шенгенских виз путешественникам из России, которую предполагает новый пакет санкций.

