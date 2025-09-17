В МИД словами из Библии отреагировали на высказывания Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Захарова призвала не создавать себе кумиров на фоне слов Пугачевой о Дудаеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве в эфире радио Sputnik.

«Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, не сотвори себе кумира», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что не следует наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. «Если человек прекрасно поет или замечательно танцует, это не означает, что он точно также будет разбираться в нашей с вами судьбе», — сказала она.

Ранее Пугачева пожалела о своей откровенности в первом за несколько лет большом интервью, которое она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом).