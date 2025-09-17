Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:29, 17 сентября 2025Культура

В МИД словами из Библии отреагировали на высказывания Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Захарова призвала не создавать себе кумиров на фоне слов Пугачевой о Дудаеве
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве в эфире радио Sputnik.

«Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, не сотвори себе кумира», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что не следует наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. «Если человек прекрасно поет или замечательно танцует, это не означает, что он точно также будет разбираться в нашей с вами судьбе», — сказала она.

Ранее Пугачева пожалела о своей откровенности в первом за несколько лет большом интервью, которое она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

    Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

    Глава СК объяснил суровость российских судов в делах против киевского режима

    В России признали оскорбительным еще одно слово

    С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

    Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

    Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

    Названы три характеристики идеальной мочи

    Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

    Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости