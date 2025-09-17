Мир
12:21, 17 сентября 2025

В МИД оценили возможность снятия санкций на переговорах с США

Рябков заявил, что вопрос отмены санкций в переговорах с США не ставится
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ходе двусторонних переговоров с США тема санкций против России будет затронута, однако Москва инициативно не ставит вопрос их отмены или смягчения. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Дальше, конечно, все, что связано с экономической тематикой, включая санкционную, наверное, так или иначе будет затрагиваться. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что тематика отмены санкций, облегчения санкционного режима по принципиальным соображениям инициативно нами не ставится», — сказал дипломат.

По словам замглавы МИД, в Москве считают санкции западных стран экономически необоснованными и политически мотивированными. При этом Рябков подчекнул, что Россия не будет предпринимать действия, которые могли бы ослабить или размыть эту позицию.

Ранее Рябков заявил, что сдвигов в возвращении российской дипломатической собственности в переговорах с США пока также не наблюдается.

