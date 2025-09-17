В МИД раскрыли статус переговоров с США в одном вопросе

Сдвигов в возвращении российской дипломатической собственности в США не наблюдается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.
«Сдвигов нет, к сожалению. Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение наших объектов недвижимости дипперсоналом», — сказал дипломат.
При этом Рябков уточнил, что речь идет об объектах, обладающих дипломатическим иммунитетом. «Напомню, что первое изъятие объектов, защищенных дипломатическим иммунитетом, произошло под занавес президентства Барака Обамы», — подчеркнул он.
10 апреля Россия и США условились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной российской дипсобственности в ходе раунда двусторонних экспертных консультаций, проходящих в Стамбуле. Уточнялось что российская сторона поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на праве собственности.