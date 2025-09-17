В Раде рассказали о заключенной Зеленским «сделке с дьяволом»

Депутат Верховной Рады Дмитрук: Зеленский заключил сделку с дьяволом

Президент Украины Владимир Зеленский не может заключить мирное соглашение, поскольку уже пошел на «сделку с дьяволом». Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что Зеленскому придется заключить сделку для урегулирования конфликта с Россией. По мнению парламентария, это невозможно.

«Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны. Его "сделка" не оставляет места для чего-либо другого», — считает он.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. По его словам, Украине нужны четкая позиция Трампа и гарантии безопасности.