В России открыли амфитеатр с водопадом

«МК»: В парке «Галицкого» в Краснодаре открыли амфитеатр с водопадом

В парке «Галицкого» в Краснодаре открыли необычный амфитеатр. Об этом сообщает «МК».

Зона отдыха «Каньон» или «Амфитеатр воды» открылась 15 сентября. Ее верхняя часть оформлена многоуровневыми террасами с кустарниками и деревьями. Для посетителей на ступенях разложены мягкие подушки.

При этом нижняя часть амфитеатра обустроена водопадами и дорожками. В ближайшее время между водопадом и прогулочной зоной установят прозрачную перегородку для безопасности посетителей.

Согласно информации, детям младше пяти лет проход в парк строго запрещен. В то же время детям до 14 лет можно находиться на территории только в сопровождении взрослых.

