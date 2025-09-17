Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:33, 17 сентября 2025Бывший СССР

В России сообщили о безуспешных попытках ВСУ форсировать Днепр

ТАСС: ВСУ безуспешно пытаются форсировать Днепр
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически пытаются форсировать Днепр, однако ни одна из попыток пока не увенчалась успехом — российские бойцы уничтожают группы противника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они [попытки форсировать Днепр] бывают, но все заканчиваются безуспешно. Наши войска все попытки вскрывают заранее и уничтожают без каких-либо трудностей», — поделился собеседник агентства.

При этом происходит это не часто, добавил он, и направлены в основном на медийную составляющую. Для форсирования используются малые лодки и катера.

В августе силовики рассказали, что ВСУ отправляют бойцов форсировать Днепр ради хайпа, однако результат всегда остается один — противник несет большие потери.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Одна из бригад ВСУ потеряла последний боеспособный батальон

    Названы источники дохода получающих более полумиллиона рублей в месяц семей

    Одна европейская страна вдвое увеличила импорт золота из России

    В России сообщили о безуспешных попытках ВСУ форсировать Днепр

    Обвиненная Трампом в клевете газета прокомментировала его претензии

    Назван снижающий скачки сахара в крови напиток

    Военный эксперт рассказал об атаках ВСУ и наемников на границе ДНР

    Стало известно о службе украинского блогера в СБУ

    На Западе назвали грозящее разрушением экономики Евросоюза решение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости