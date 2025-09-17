В России сообщили о безуспешных попытках ВСУ форсировать Днепр

ТАСС: ВСУ безуспешно пытаются форсировать Днепр

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически пытаются форсировать Днепр, однако ни одна из попыток пока не увенчалась успехом — российские бойцы уничтожают группы противника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они [попытки форсировать Днепр] бывают, но все заканчиваются безуспешно. Наши войска все попытки вскрывают заранее и уничтожают без каких-либо трудностей», — поделился собеседник агентства.

При этом происходит это не часто, добавил он, и направлены в основном на медийную составляющую. Для форсирования используются малые лодки и катера.

В августе силовики рассказали, что ВСУ отправляют бойцов форсировать Днепр ради хайпа, однако результат всегда остается один — противник несет большие потери.