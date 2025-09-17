Россия
03:26, 17 сентября 2025Россия

В российском регионе отправили в отставку всех министров

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как избранный губернатор Сведловской области Денис Паслер официально вступил в должность, все правительство региона было отправлено в отставку. Такое решение было принято в соответствии с уставом области, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

«Отставка правительства регламентируется статьей 49 устава Свердловской области», — пояснили там.

Из устава также следует, что кабинет министров возглавляет глава области. Он же занимается и формированием кабмина. В департаменте не уточнили, будут ли какие-то изменения в составе правительства, отметив, что вся информация о кадровых решениях будет предоставлена после того, как они будут приняты.

Единый день голосования в России завершился 14 сентября.

