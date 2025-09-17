Бывший СССР
В «мясную» бригаду ВСУ начали привлекать необычным способом

В 95-й бригаде ВСУ пытаются привлечь добровольцев через спам в соцсетях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в срочном порядке пытается восстановить потери в личном составе, понесенные под Юнаковкой в Сумской области. Для этого оно начало привлекать добровольцев с помощью спама в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Утверждается, что пресс-службе бригады поставили задачу «любыми способами» привлечь молодых штурмовиков — в противном случае рекрутеры и пиарщики отправятся в штурмы сами.

«Для этого они не придумали ничего лучше, чем заспамить комментарии в пабликах соцсетей. Под каждым постом эти горе-профессионалы публикуют рекламу своего подразделения, вызывая только гнев у читателей», — говорится в публикации.

Как отмечает «Северный ветер», 95-я ОДШБр ВСУ, по данным статистики, является самой «мясной» бригадой на сумском направлении, которая понесла наибольшее количество потерь.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий выбили подразделения ВСУ из Юнаковки, ключевого для украинской обороны в Сумской области села.

