В США охарактеризовали язык Трампа словом из трех букв

NYT: Трамп использует язык как инструмент навязывания своего мнения

Джон Макуортер, американский лингвист и консервативный политолог, в статье для The New York Times охарактеризовал язык президента США Дональда Трампа словом из трех букв, отметив, что политик использует ряд лингвистических особенностей для навязывания своего мнения и подавления оппонентов.

Публикация озаглавлена «Суть трамповского языка в одном слове из трех букв», автор говорит о слове «война» (war) и рассматривает указ Трампа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны как характерное проявление лексики главы Белого дома.

Макуортер напомнил, что с точки зрения определений «война» подразумевает начало сражения, «оборона» — участие в любом сражении, которое вам навязывают.

«Учитывая, как он последовательно использует язык как инструмент для подавления своих оппонентов, неудивительно, что он отдает предпочтение "войне"», — выразил мнение лингвист.

Автор также обратил внимание на склонность Трампа к использованию превосходной степени и большого количества восклицательных знаков в публикациях в соцсетях. Инфляция бьет по людям «как никогда раньше». «Никто никогда не видел ничего подобного» нашему иммиграционному кризису, привел он пример высказываний президента.

«Даже самые позитивно звучащие фразы Трампа — это акты определенного рода словесной агрессии. Для Трампа сказать что-то — значит навязать это, одновременно заявить, что это правда и что ее истинность не подлежит сомнению», — написал Макуортер.

