В США ответили на призывы усилить давление на Россию

Уитакер: Союзники США не могут требовать от страны усилить давление на Россию

Союзники США не могут требовать от страны усилить давление на Россию, при этом отказываясь сделать то же самое. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают покупать (российскую нефть — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет «серьезные санкции» против России, когда все страны НАТО поступят таким же образом и прекратят закупки нефти из России.

Однако, как сообщает издание The Wall Street Journal, европейские дипломаты считают, что глава США намеренно выдвинул Европе требования, которые она не может выполнить, чтобы самому избежать введения антироссийских санкций.