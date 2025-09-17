В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

Сотрудники Калифорнийского университета подали коллективный иск против Трампа

Сотрудники Калифорнийского университета подали коллективный иск против президента США Дональда Трампа из-за штрафа в размере 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Решение обратиться в федеральный суд Северного округа Калифорнии приняла группа из 21 профсоюза и ассоциаций преподавателей, которые состоят из более 100 тысяч сотрудников образовательного учреждения.

В иске говорится, что американский лидер незаконно навязывает «идеологическое доминирование» в сфере образования, нарушает конституцию и ставит под угрозу рабочие места, приостанавливая исследовательские гранты и требуя наложить штраф в размере 1,2 миллиарда долларов на Калифорнийский университет.

Сотрудники университета также утверждают, что поспешные действия правительства нарушают свободу слова и право на надлежащую правовую процедуру.

Ранее Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за запрета для иностранных студентов на обучение в вузе. В иске университет обвинил руководство страны в попытке наказать университет за реализацию своих прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции США.