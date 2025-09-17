Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:28, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

В США указали на поставившее НАТО перед дилеммой предложение по Украине

NYT: Создание бесполетной зоны над Украиной поставит НАТО перед дилеммой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Если над Украиной создадут бесполетную зону, это поставит НАТО перед дилеммой. Такое мнение выразила американская газета The New York Times.

В материале говорится, что в Польше, на территорию которой залетели беспилотники, предложили сделать Украину бесполетной зоной. По мнению издания из США, такой шаг поставит НАТО в неудобное положение.

«Если они (члены Североатлантического альянса — прим. «Ленты.ру») не смогут остановить российские дроны, это станет доказательством бессилия НАТО. А если их будут перехватывать дорогостоящими ракетами (...), это приведет к истощению военных арсеналов», — отмечается в статье.

Газета также подчеркнула, что армиям европейских стран и США будет трудно отражать атаки российских беспилотников.

Ранее издание The American Conservative (TAC) призвало Украину договориться с Россией и отказаться от вступления в НАТО. В материале отмечалось, что последнее условия может стать самой надежной гарантией безопасности Киева.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

    Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

    Глава СК объяснил суровость российских судов

    В России признали оскорбительным еще одно слово

    С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

    Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

    Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

    Названы три характеристики идеальной мочи

    Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

    Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости