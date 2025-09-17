В США указали на поставившее НАТО перед дилеммой предложение по Украине

NYT: Создание бесполетной зоны над Украиной поставит НАТО перед дилеммой

Если над Украиной создадут бесполетную зону, это поставит НАТО перед дилеммой. Такое мнение выразила американская газета The New York Times.

В материале говорится, что в Польше, на территорию которой залетели беспилотники, предложили сделать Украину бесполетной зоной. По мнению издания из США, такой шаг поставит НАТО в неудобное положение.

«Если они (члены Североатлантического альянса — прим. «Ленты.ру») не смогут остановить российские дроны, это станет доказательством бессилия НАТО. А если их будут перехватывать дорогостоящими ракетами (...), это приведет к истощению военных арсеналов», — отмечается в статье.

Газета также подчеркнула, что армиям европейских стран и США будет трудно отражать атаки российских беспилотников.

Ранее издание The American Conservative (TAC) призвало Украину договориться с Россией и отказаться от вступления в НАТО. В материале отмечалось, что последнее условия может стать самой надежной гарантией безопасности Киева.