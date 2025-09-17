Наука и техника
07:32, 17 сентября 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «мохнатый» БТР-82А

В зоне СВО заметили БТР-82А с «мохнатой» защитой от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские бойцы в зоне СВО оснастили бронетранспортер БТР-82А дополнительной защитой от дронов из стальных тросов. Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фото можно заметить БТР-82А со стандартным комплектом дополнительной защиты, который состоит из накладной брони и решетчатых экранов. Эти конструкции дополнили «мангалами» для защиты верхней полусферы машины. Также к защитным конструкциям приварили пучки прутов и волокна стальных тросов.

«Мохнатая» броня должна задержать дрон или привести к преждевременному взрыву боевой части на расстоянии от брони машины.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Базовая броня БТР-82А обеспечивает защиту экипажа от пуль и осколков. Машина, вмещающая семь пехотинцев, вооружена автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом.

Ранее в сентябре на улицах белорусского города Гродно заметили новейший российский БТР-22. Перспективный бронетранспортер отличается от БТР-82А компоновкой с выходом для экипажа в корме. Броня БТР-22 защищает от бронебойных пуль калибра 12,7 миллиметра.

