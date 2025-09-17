Мир
Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

Президент Мадуро: США пытаются развязать войну против Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Meng Yifei / Globallookpress.com

США пытаются развязать войну против Венесуэлы и установить в стране марионеточный режим. С таким заявлением выступил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, его слова передает телеканал Venezolana de Television.

«Правительство Соединенных Штатов Америки, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает нашу страну многогранной войне и в последние пять недель абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе», — подчеркнул глава государства.

Ранее американские войска ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся перевозкой наркотиков в Соединенные Штаты.

