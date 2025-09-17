Ценности
Вера Брежнева в оголяющем грудь платье запечатлела себя в гримерке

Певица Вера Брежнева в откровенном платье запечатлела себя в гримерке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в гримерке. Так, она предстала перед зеркалом в блестящем мини-платье розового цвета. Изделие было оформлено аппликацией в виде сердца и глубоким декольте, которое частично оголяло грудь звезды.

Кроме того, Брежнева поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в длинной черной юбке и кроп-топе. При этом ее образ дополняли золотые массивные серьги, браслеты и аккуратный низкий хвост.

Ранее сообщалось, что Брежнева в откровенном спортивном наряде позанималась пилатесом.

.
