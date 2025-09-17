Бывший СССР
Власть Украины назвала цену за убийство депутата Рады

Нардеп Дмитрук: Киев готов заплатить 300 тысяч долларов за убийство
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Власть Украины готова заплатить 300 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей) за убийство депутата Верховной Рады Артема Дмитрука. Об этом нардеп рассказал в колонке ТАСС.

«Например, как выстраивали информационную повестку в отношении меня: "кто первый меня убьет", публичное вознаграждение в 300 тысяч долларов за мою голову», — рассказал он.

Дмитрук также объяснил свое решение покинуть Украину. Нардеп отметил, что был вынужден покинуть страну после того, как начали поступать угрозы его семье.

Ранее Дмитрук рассказал о покушениях украинских властей на его жизнь. По его словам, это произошло четырежды.

