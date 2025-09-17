Власти Афганистана отключили интернет в шести провинциях

Amu TV: Афганистан отключил оптоволоконный интернет в шести провинциях

Власти Афганистана отключили оптоволоконный интернет, предоставляемый государственной компанией Afghan Telecom, по меньшей мере в шести провинциях. Об этом сообщает Amu TV со ссылкой на источники.

По словам местных жителей, интернет был отключен в Балхе, Кандагаре, Гильменде, Герате, Урузгане и Нимрозе.

Представитель «Талибана» подтвердил отключение связи в Кандагаре и Балхе и отметил, что соответствующий приказ был дан лидером движения Хайбатуллой Ахундзадой. Он заявил, что эта мера была принята «для предотвращения безнравственной деятельности» и что для официальных нужд будет создана альтернативная внутренняя сеть.

