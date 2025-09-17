Мир
09:38, 17 сентября 2025

Власти Афганистана отключили интернет в шести провинциях

Amu TV: Афганистан отключил оптоволоконный интернет в шести провинциях
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Власти Афганистана отключили оптоволоконный интернет, предоставляемый государственной компанией Afghan Telecom, по меньшей мере в шести провинциях. Об этом сообщает Amu TV со ссылкой на источники.

По словам местных жителей, интернет был отключен в Балхе, Кандагаре, Гильменде, Герате, Урузгане и Нимрозе.

Представитель «Талибана» подтвердил отключение связи в Кандагаре и Балхе и отметил, что соответствующий приказ был дан лидером движения Хайбатуллой Ахундзадой. Он заявил, что эта мера была принята «для предотвращения безнравственной деятельности» и что для официальных нужд будет создана альтернативная внутренняя сеть.

Ранее российский этнограф и антрополог Святослав Каверин, схваченный в Афганистане боевиками «Талибана», вернулся на родину.

