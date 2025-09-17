Второй за сутки российский школьник пропал без вести

В столичном регионе второй за сутки школьник пропал без вести

Второй за сутки ребенок пропал без вести в столичном регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Восьмилетний мальчик исчез в Зеленограде. Последний раз его видели бегущим в сторону автобусной остановки. На поиски школьника отправились полицейские и волонтеры.

Позднее школьника нашли, он ехал в сторону Москвы. Пока неизвестно, что побудило ребенка сбежать — мальчик почти не разговаривает из-за аутизма.

Ранее 17 сентября в подмосковных Химках сообщалось об исчезновении 13-летнего школьника. Ребенок стал жертвой украинских телефонных мошенников, его заставили перевести все деньги с родительских счетов и скрыться. Он провел ночь на скамейке в закрытом жилом комплексе, где его обнаружили сотрудники полиции.

