21:49, 17 сентября 2025Силовые структуры

Второй за сутки российский школьник пропал без вести

В столичном регионе второй за сутки школьник пропал без вести
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Второй за сутки ребенок пропал без вести в столичном регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Восьмилетний мальчик исчез в Зеленограде. Последний раз его видели бегущим в сторону автобусной остановки. На поиски школьника отправились полицейские и волонтеры.

Позднее школьника нашли, он ехал в сторону Москвы. Пока неизвестно, что побудило ребенка сбежать — мальчик почти не разговаривает из-за аутизма.

Ранее 17 сентября в подмосковных Химках сообщалось об исчезновении 13-летнего школьника. Ребенок стал жертвой украинских телефонных мошенников, его заставили перевести все деньги с родительских счетов и скрыться. Он провел ночь на скамейке в закрытом жилом комплексе, где его обнаружили сотрудники полиции.

