Россия
14:09, 17 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Выдворение российского спортсмена из Хорватии связали с политикой

Депутат Журова: Выдворение российского борца из Хорватии — это политика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Выдворение из Хорватии российского борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева, прибывшего на чемпионат мира в Загреб, якобы из-за проблем с визой, может быть связано с политикой и недобросовестной конкуренцией, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я думаю, имела место попытка внести какую-то деструкцию в команду. Понятно, что в любой стране, где есть визовый режим, могут предъявить какие-то претензии, но выглядит это очень странно, — сказала политик. — Раньше, когда случалось что-то подобное, наши спортсмены шли в суды и выигрывали их. Но сейчас суды вряд ли будут на нашей стороне».

По словам Журовой, попытки ограничить спортсменам доступ к международным соревнованиям под предлогом визовых проблем были и раньше, до отстранения России от мирового спорта. Но тогда, как она отметила, суды вставали на сторону спортсменов и признавали факты недобросовестной конкуренции.

«Не знаю, есть ли смысл идти в суд сейчас. Но понятно, что речь шла о политике, о недобросовестной конкуренции. Даже Международная федерация вмешалась в ситуацию и попыталась отстоять Сефершаева, заступилась за него», — добавила Журова.

Ранее хорватские власти выгнали из страны прилетевшего в составе сборной России на чемпионат мира Сефершаева. Спортсмен легально въехал в страну по полученной в конце августа визе, заселился в гостиницу, после чего за ним пришли правоохранители и заявили о том, что виза недействительна.

